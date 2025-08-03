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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 3 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: ухвалювати важливі рішення необхідно з обережністю, ретельно зважуючи всі "за" і "проти".
Символ дня: Вогняний меч.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: опал, сердолік, гематит, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають досить важко, тому необхідно відразу ж братися за лікування.
Харчування дня: жирну їжу бажано замінити овочами з великою кількістю клітковини.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Дачні роботи дня: можна збирати будь-які культури з їстівною наземною частиною.
Магія і містика дня: від магічних обрядів сьогодні краще відмовитися - їхній результат може виявитися протилежним очікуваному
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, але можуть вказувати на внутрішні проблеми людини.
Табу дня: необхідно з обережністю поводитися з колючими і ріжучими предметами.
Цитата дня: "Якщо не бажаєш, щоб тебе використовували, не варто підставляти плече тим, хто не звик докладати зусиль" (Фу Хао).
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