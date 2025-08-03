Астрологічний прогноз на 3 серпня

Вогняний меч / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалювати важливі рішення необхідно з обережністю, ретельно зважуючи всі "за" і "проти".

Символ дня: Вогняний меч.

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Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: опал, сердолік, гематит, селеніт.

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За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають досить важко, тому необхідно відразу ж братися за лікування.

Харчування дня: жирну їжу бажано замінити овочами з великою кількістю клітковини.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

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Дачні роботи дня: можна збирати будь-які культури з їстівною наземною частиною.

Магія і містика дня: від магічних обрядів сьогодні краще відмовитися - їхній результат може виявитися протилежним очікуваному

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, але можуть вказувати на внутрішні проблеми людини.

Табу дня: необхідно з обережністю поводитися з колючими і ріжучими предметами.

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Цитата дня: "Якщо не бажаєш, щоб тебе використовували, не варто підставляти плече тим, хто не звик докладати зусиль" (Фу Хао).

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