Астрологічний прогноз на 3 травня

Бірюза / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію, якою забезпечать людей цього дня зірки, необхідно використовувати ощадливо, роблячи лише найважливіші професійні дії.

Символ дня: Троянди вітрів.

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Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: геліотроп, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: легкі.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, пройдуть без наслідків, якщо звернутися до лікаря після появи перших симптомів.

Харчування: дієта, якщо почати її в цей день, дасть бажані результати.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для роботи в саду та городі.

Магія та містика дня: потрібно виготовляти талісмани, які приваблюють успіх у всіх сферах життя.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому до них потрібно поставитися уважно.

Табу дня: брехати небажано і в будь-який інший день, але сьогодні я-особливо.

Цитата дня: «Мені подобаються чоловіки з майбутнім та жінки з минулим» (Оскар Уайльд).

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