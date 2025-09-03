ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 3 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли люди стають надмірно вразливими, недовірливими і, як наслідок, образливими, тому від спілкування з оточуючими краще відмовитися.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: лазурит, перламутр, рожеві перли

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: нездужання, пов'язане із серцем і судинами, можуть призвести до серйозних наслідків, тому не варто їх ігнорувати.

Харчування дня: потрібно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки цього дня бажано відмовитися.

Дачні роботи дня: від роботи в саду та городі краще відпочити

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе - життєве або професійне - питання.

Табу дня: пролита - навіть ненавмисно - вода може виявитися поганою прикметою.

Цитата дня: "Найвища, найчистіша ідея стає низькою і нікчемною, щойно вона дає дрібній особистості владу здійснювати її ім'ям нелюдське..." (Стефан Цвейг).

