- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 320
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 3 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли люди стають надмірно вразливими, недовірливими і, як наслідок, образливими, тому від спілкування з оточуючими краще відмовитися.
Символ дня: Чаша Грааля.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: лазурит, перламутр, рожеві перли
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: нездужання, пов'язане із серцем і судинами, можуть призвести до серйозних наслідків, тому не варто їх ігнорувати.
Харчування дня: потрібно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також алкоголю.
Стрижка дня: від стрижки цього дня бажано відмовитися.
Дачні роботи дня: від роботи в саду та городі краще відпочити
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе - життєве або професійне - питання.
Табу дня: пролита - навіть ненавмисно - вода може виявитися поганою прикметою.
Цитата дня: "Найвища, найчистіша ідея стає низькою і нікчемною, щойно вона дає дрібній особистості владу здійснювати її ім'ям нелюдське..." (Стефан Цвейг).
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на вересень 2025 року для всіх 12 знаків
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 1-7 вересня
Місячний гороскоп на 1-7 вересня: що рекомендується робити в кожен день тижня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 1 по 7 вересня