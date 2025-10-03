ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 3 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Коло

Коло / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні й рішучі дії успіху не принесуть, тому від них краще відмовитися. Час, що звільнився, потрібно присвятити «роботі над помилками»: переосмисливши події минулого, можна буде зрозуміти, де припущено хибу, і виправити її.

Символ дня: коло.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: велика ймовірність захворювань, пов’язаних із роботою шлунково-кишкового тракту.

Харчування дня: не можна постувати і голодувати — шлунок, будучи позбавленим їжі, може почати «їсти» сам себе.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки

Дачні роботи дня: зібраний урожай не можна зберігати — його необхідно одразу ж вжити в їжу.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до чудотворних ікон і молитов.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, але розшифрувати їх буде непросто.

Табу дня: з грошима потрібно поводитися максимально обережно.

Цитата дня: «Батьки дали тобі життя — волю виховуй сам» (китайська народна мудрість).

