Астрологічний прогноз на 30 березня

Ріг достатку – символ дня / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день чітко ділиться на дві половини: в першій потрібно складати плани на майбутнє, над якими ми почали працювати вчора, а в другій, незважаючи на неділю, можна поступово, не поспішаючи, починати діяти.

Символ дня: Ріг достатку.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, нетривалі, особливо якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: можна «сідати» на дієту, постувати і розпочинати лікувальне голодування.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: гарний день для висадження розсади у ґрунт.

Магія і містика дня: можна знімати причину і пристріт.

Сни дня: сни цієї ночі пророчими не є.

Табу дня: важливо відмовитися від дратівливості та агресії.

Цитата дня: «Хороша людина — та, яка здатна платити іншому добром» (Платон).

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