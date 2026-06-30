Астрологічний прогноз на 30 червня

Метелик / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні варто замінитиактивні дії відпочинком і роздумами: чим краще ми продумаємо свої подальші дії, тим успішнішими вони в результаті виявляться.

Символ дня: Метелик.

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Стихія дня: Метал .

Щасливі кольори дня: шоколадний, каштановий, коричневий.

Щасливі камені дня: чароїт , турмалін, шпінель.

За яку частину тіла відповідає: селезінка .

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Хвороби сьогодення: хвороби сьогодення можуть призвести до серйозних ускладнень, тому важливо вчасно вжити всіх необхідних заходів.

Раціон на день: продукти тваринного походження слід замінити овочами, зеленню та фруктами

День для стрижки: один із найгірших днів для стрижки.

Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай овочів і фруктів, які одразу ж будуть спожиті — для зберігання вони не підходять.

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Магія та містика дня: можна знімати негатив з предметів, використовуючи силу проточної води.

Денні сни: сни цієї ночі часто збуваються, особливо якщо їх правильно розтлумачити.

Табу дня: небезпечно спілкуватися з агресивними людьми.

Цитата дня: «Життя — дивний і химерний шлях» (Джонні Депп).

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