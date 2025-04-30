Астрологічний прогноз на 30 квітня

Дерево / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день панування негативної енергії, коли кожному доведеться визначитися, на якому він боці – добра чи зла.

Символ дня: Дерево пізнання.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, зелений нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко переходять у хронічну стадію, тому необхідно одразу розпочати лікування.

Харчування дня: від шкідливої – жирної та смаженої – їжі потрібно відмовитись.

Стрижка дня: для стрижки день непридатний.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна знімати псування та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як зорієнтуватись у нинішній життєвій ситуації.

Табу дня: небажано працювати в колективі – важко буде порозумітися з колегами.

Цитата дня: «Я не шкодую про вибір у своєму житті. З кожним вибором я дізнаюся про щось нове» (Аріана Гранде).

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