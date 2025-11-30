Астрологічний прогноз на 30 листопада

Вогняний меч / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли кожен із нас відчуває потужний приплив сил, які, незважаючи на вихідний, не можна витрачати на дрібниці — лише на серйозні й масштабні проєкти.

Символ дня: вогняний меч.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть спричинити серйозні ускладнення, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і бобових.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: у магічних обрядах і ритуалах можна використовувати силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня містять відповідь на важливе для людини питання.

Табу дня: обережно поводитися з гострими предметами важливо завжди, а сьогодні — особливо.

Цитата дня: «Секрет геніїв — це робота, наполегливість і здоровий глузд» (Томас Едісон).

