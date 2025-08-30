- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 30 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які професійні починання цього дня виявляться успішними, тому займатися ними потрібно, незважаючи на вихідний день.
Символ дня: Птах Фенікс.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: хризоліт, уваровіт, гранатит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не тільки важко перебігають, а й можуть мати серйозні наслідки.
Харчування дня: лікувальне голодування не тільки не позбавить людину фізичних сил, а й, навпаки, додасть їй їх.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: від роботи на землі — і з землею — потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і читати замовляння на любов і дружбу.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, головне — правильно розшифрувати їхні символи.
Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя — необхідно активно рухатися.
Цитата дня: «Найгірша самотність — залишитися з тими, хто тебе не розуміє» (Джалаледдін Румі).
