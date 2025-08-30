Астрологічний прогноз на 30 серпня

Птах Фенікс / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які професійні починання цього дня виявляться успішними, тому займатися ними потрібно, незважаючи на вихідний день.

Реклама

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Реклама

Щасливі камені дня: хризоліт, уваровіт, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не тільки важко перебігають, а й можуть мати серйозні наслідки.

Харчування дня: лікувальне голодування не тільки не позбавить людину фізичних сил, а й, навпаки, додасть їй їх.

Реклама

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від роботи на землі — і з землею — потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і читати замовляння на любов і дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, головне — правильно розшифрувати їхні символи.

Реклама

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя — необхідно активно рухатися.

Цитата дня: «Найгірша самотність — залишитися з тими, хто тебе не розуміє» (Джалаледдін Румі).

Читайте також: