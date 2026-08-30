Астрологічний прогноз на 30 серпня

Павук / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики, коли слід обмежити спілкування з іншими людьми, а також не виходити за межі свого дому.

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Символ дня: павук у центрі павутини.

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Стихія дня: вода.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: лабрадор, агат-моріон, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.

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Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і призвести до серйозних ускладнень, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати кишечник — соління, маринади та копченості.

Стрижка дня: цей день сприятливий для стрижки — цього дня вона може зміцнити здоров’я і навіть подовжити життя.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів — як для вживання в їжу, так і для тривалого зберігання.

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Магія та містика дня: містичні обряди, у яких використовується живий вогонь, дають хороший результат.

Сни дня: через сни цієї ночі людина — завдяки підсвідомості — може дізнатися про себе те, про що навіть не підозрювала.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та агресивними людьми — наслідки можуть бути неприємними.

Цитата дня: «Людина, яка втрачає сумління, втрачає все» (Голда Меїр).

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