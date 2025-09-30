- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 30 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати в подорожі — вони складуться вдало.
Символ дня: джерело.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: олівін, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: день, коли одужують навіть люди, які страждають від серйозних захворювань.
Харчування дня: не можна відмовлятися від їжі, але м’ясо бажано замінити овочами.
Стрижка дня: стрижку бажано перенести на інший день.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай решти овочів і фруктів.
Магія і містика дня: бажано проводити обряди на залучення удачі у фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тому не варто перейматися з їхнього приводу.
Табу дня: під забороною смуток і поганий настрій.
Цитата дня: «Не можна звинувачувати гравітацію в тому, що люди закохуються» (Альберт Ейнштейн).
