Астрологічний прогноз на 30 вересня

Джерело / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати в подорожі — вони складуться вдало.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: олівін, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: день, коли одужують навіть люди, які страждають від серйозних захворювань.

Харчування дня: не можна відмовлятися від їжі, але м’ясо бажано замінити овочами.

Стрижка дня: стрижку бажано перенести на інший день.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай решти овочів і фруктів.

Магія і містика дня: бажано проводити обряди на залучення удачі у фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тому не варто перейматися з їхнього приводу.

Табу дня: під забороною смуток і поганий настрій.

Цитата дня: «Не можна звинувачувати гравітацію в тому, що люди закохуються» (Альберт Ейнштейн).

