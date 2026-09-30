Астрологічний прогноз на 30 вересня

Орел / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не сумніватися у своїх силах і вірити в правильність своїх цілей.

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Символ дня: орел.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, сапфіровий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: яшма, гірський кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Небезпеки дня: існує ймовірність отримати травму, тому дуже важливо бути обережним, а від екстриму в будь-якому його вияві — насамперед під час занять спортом — краще взагалі відмовитися.

Харчування дня: слід відмовитися від м’яса в будь-якому вигляді та алкоголю.

Стрижка дня: це не найкращий день для стрижки, оскільки вона може викликати невдоволення життям та апатію, тому від неї краще утриматися.

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Дачні роботи дня: можна проводити сезонне обрізання дерев і кущів.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали та обряди, що використовують чарівну силу напівкоштовних каменів.

Сни дня: сни цієї ночі можуть показати людині її майбутнє — не варто ігнорувати їхні попередження.

Табу дня: слід остерігатися великої висоти — наприклад, верхніх поверхів будівель та обривів на природі.

Цитата дня: «Милосердя може привести тебе до загибелі, але іноді воно робить тебе людиною» (Лорел Гамільтон).

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