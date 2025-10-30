ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 30 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію дня необхідно спрямувати в позитивне і творче русло.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, минають швидко і без ускладнень.

Харчування дня: обмеження в харчуванні не принесуть організму нічого, крім шкоди.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.

Табу дня: не варто кудись їздити — результати переміщень у просторі будуть невдалими.

Цитата дня: «Найкращою школою дисципліни є сім’я» (Семюел Смайлс).

