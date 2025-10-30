- Дата публікації
Категорія
- Астрологія
Астрологічний прогноз на 30 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: потужну енергію дня необхідно спрямувати в позитивне і творче русло.
Символ дня: джерело.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: кораловий, теракотовий.
Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, минають швидко і без ускладнень.
Харчування дня: обмеження в харчуванні не принесуть організму нічого, крім шкоди.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати замовляння, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.
Табу дня: не варто кудись їздити — результати переміщень у просторі будуть невдалими.
Цитата дня: «Найкращою школою дисципліни є сім’я» (Семюел Смайлс).