Астрологічний прогноз на 30 жовтня

Колісниця / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та відсутність ініціативи.

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Символ дня: колісниця.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, ліловий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

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За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби цього дня: хвороби цього дня можуть виявитися непередбачуваними, тому обережність не завадить

Харчування протягом дня: особливо небезпечною стане шкідлива для печінки їжа — жирна та перенасичена.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона підкреслить вашу зовнішню привабливість.

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Магія та містика дня: можна читати заклинання, метою яких є захист власного дому від негативу.

Сни дня: сни цієї ночі не містять корисної інформації — не варто сприймати їх надто серйозно.

Табу дня: не можна ігнорувати навіть невеликі подряпини — їх необхідно ретельно обробити антисептиком.

Цитата дня: «Інтуїція ніколи не підводить того, хто готовий до всього» (Іммануїл Кант).

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