Астрологічний прогноз на 31 березня

Леопард — символ дня / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можливі пропозиції, від яких не можна буде відмовитись, – наприклад, нової посади чи вигідної угоди, а ось фінансові операції протипоказані.

Символ дня: леопард, який готується до стрибка.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: рубін, авантюрин, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: непосильне фізичне навантаження може призвести до травм, так що краще від нього відмовитися.

Харчування дня: в їжі необхідна поміркованість - втім вона не зашкодить і будь-якого іншого дня.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна готувати ґрунт для висадження плодових дерев та чагарників.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, використовуючи для цього магічні трави.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються рідко, тому можна їх проігнорувати.

Табу дня: небезпечно відповідати агресією на чужу агресію.

Цитата дня: «Потрібно добре вивчити свого ворога, тоді одного разу можна перетворити його на друга» (Маргарет Тетчер).

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