Астрологічний прогноз на 31 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: підвищена вразливість, яка буде притаманна сьогодні кожній людині, ускладнить спілкування на всіх рівнях.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: від оперативного втручання потрібно відмовитися, перенісши його на інший день.

Харчування дня: небажано вживати в їжу жирне і смажене, а також алкоголь — утім, як і завжди.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони збуваються протягом тижня.

Табу дня: не можна проливати рідину — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Крні освіти гіркі, але плоди — солодкі» (Аристотель).

