- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 31 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: підвищена вразливість, яка буде притаманна сьогодні кожній людині, ускладнить спілкування на всіх рівнях.
Символ дня: Серце.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі.
Щасливі камені дня: перламутр, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: серце, судини.
Хвороби дня: від оперативного втручання потрібно відмовитися, перенісши його на інший день.
Харчування дня: небажано вживати в їжу жирне і смажене, а також алкоголь — утім, як і завжди.
Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони збуваються протягом тижня.
Табу дня: не можна проливати рідину — це може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «Крні освіти гіркі, але плоди — солодкі» (Аристотель).
Читайте також: