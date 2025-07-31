Астрологічний прогноз на 31 липня

Птах Фенікс / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати в поїздки і подорожі, а також починати ремонт будь-якого ступеня складності.

Символ дня: Птах Фенікс.

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Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: хризоліт, червоний граніт.

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За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть виявитися дуже небезпечними, тому не можна їх недооцінювати.

Харчування дня: необхідно стежити за свіжістю продуктів, найкраще зосередитися на зелені, овочах і фруктах.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: від роботи на землі краще відмовитися - бажаного результату вона не дасть.

Магія і містика дня: можна ворожити на будь-які теми.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, тому не варто ставитися до них легковажно.

Табу дня: під забороною - сидячий спосіб життя.

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Цитата дня: "Не сумуй за тим, що залишилося позаду. Не суди теперішнє мірками майбутнього. Не покладайся на час, що минув, і не будуй ілюзій про те, що ще не настало. Головне - те, що відбувається зараз. Лови мить і знаходь у ній радість" (Лян Сичен).

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