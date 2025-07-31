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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 31 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати в поїздки і подорожі, а також починати ремонт будь-якого ступеня складності.
Символ дня: Птах Фенікс.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: хризоліт, червоний граніт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: хвороби цього дня можуть виявитися дуже небезпечними, тому не можна їх недооцінювати.
Харчування дня: необхідно стежити за свіжістю продуктів, найкраще зосередитися на зелені, овочах і фруктах.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: від роботи на землі краще відмовитися - бажаного результату вона не дасть.
Магія і містика дня: можна ворожити на будь-які теми.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, тому не варто ставитися до них легковажно.
Табу дня: під забороною - сидячий спосіб життя.
Цитата дня: "Не сумуй за тим, що залишилося позаду. Не суди теперішнє мірками майбутнього. Не покладайся на час, що минув, і не будуй ілюзій про те, що ще не настало. Головне - те, що відбувається зараз. Лови мить і знаходь у ній радість" (Лян Сичен).
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