Астрологічний прогноз на 31 серпня

Кажан / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань, навіть якщо йдеться про домашні справи — на успіх у них розраховувати не доводиться.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий.

Щасливі камені дня: олександрит, раухтопаз, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, легко можуть перейти у хронічну стадію, тож запускати їх не варто.

Харчування дня: піст і розвантажувальні дні допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю та проводити обрізання плодових дерев і чагарників.

Магія і містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко збуваються, тож не варто звертати на них увагу.

Табу дня: розбите дзеркало може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Я знаю, що нічого не знаю» (Сократ).

