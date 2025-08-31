ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 31 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кажан

Кажан / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань, навіть якщо йдеться про домашні справи — на успіх у них розраховувати не доводиться.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий.

Щасливі камені дня: олександрит, раухтопаз, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, легко можуть перейти у хронічну стадію, тож запускати їх не варто.

Харчування дня: піст і розвантажувальні дні допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю та проводити обрізання плодових дерев і чагарників.

Магія і містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко збуваються, тож не варто звертати на них увагу.

Табу дня: розбите дзеркало може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Я знаю, що нічого не знаю» (Сократ).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie