Астрологічний прогноз на 31 серпня

Орел / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-яких — навіть найскладніших — справ, що цілком логічно на початку робочого тижня.

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Символ дня: Орел, що ширяє у височині.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 2 .

Щасливий колір дня: синій, сапфіровий.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: спина , лопатки.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, протікають у легкій формі, але, незважаючи на це, не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування протягом дня: дозволені будь-які обмеження в харчуванні: можна голодувати, дотримуватися посту та сідати на дієту.

Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки: вона може погіршити самопочуття

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Сьогоднішні дачні роботи: сприятливий час для збору врожаю коренеплодів.

Магія та містика дня: можна читати заклинання та проводити обряди, в яких використовується магічна сила напівдорогоцінних каменів.

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими — на них варто звернути увагу.

Табу дня: не можна напружувати очі: довго сидіти за комп’ютером і читати при поганому освітленні.

Цитата дня: «Досвід — хороший вчитель, але він надсилає жахливі рахунки» (Мінна Антрім).

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