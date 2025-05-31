Астрологічний прогноз на 31 травня

Вепр / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: у цей день кількість добра і зла, що відбувається нами, переходить у якість, що відбивається як на самій людині, так і на тих, хто її оточує.

Символ дня: Вепр.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: індиго – символізує духовність, інтуїцію та натхнення.

Щасливі камені дня: янтар, рожевий халцедон.

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За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, загрожують ускладненнями, тому необхідно відразу ж вживати заходів.

Харчування дня: до раціону необхідно включити молочні та кисломолочні продути.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна пасинкувати, прищипувати та обрізати рослини, збирати перший урожай полуниці – як парникової, так і ґрунтової.

Магія та містика дня: гарний результат дадуть магічні ритуали, спрямовані на залучення професійного успіху та матеріального злополуччя.

Сни дня: сни нинішньої ночі показує, чи правильною життєвою дорогою йде людина: якщо вона приємна – відповідь позитивна, неприємна і лякаюча – негативна.

Табу дня: не можна бажати комусь зла – воно швидко повернеться до того, від кого виходь.

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Цитата дня: «Людина – це вміння брати участь у долі інших людей» (Імануїл Кант).

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