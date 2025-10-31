ТСН у соціальних мережах

Астрологія
319
Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Вогняний меч

Вогняний меч / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли ми відчуваємо потужний приплив сил, які не можна витрачати на дрібниці — тільки на серйозні й масштабні проєкти.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і бобових.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди і ритуали, що використовують силу мінералів і напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня несуть відповідь на важливе для людини питання — важливо до нього дослухатися.

Табу дня: потрібно остерігатися колючих і ріжучих предметів.

Цитата дня: «Як видно, нікому з нас життя легко не вдається. Ну і що ж, отже, потрібно мати наполегливість, а головне — впевненість у собі. Потрібно вірити, що ти на щось ще придатний, і цього „чогось“ потрібно досягти будь-що-будь» (Марі Склодовська-Кюрі).

