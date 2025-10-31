Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Вогняний меч / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли ми відчуваємо потужний приплив сил, які не можна витрачати на дрібниці — тільки на серйозні й масштабні проєкти.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і бобових.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди і ритуали, що використовують силу мінералів і напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня несуть відповідь на важливе для людини питання — важливо до нього дослухатися.

Табу дня: потрібно остерігатися колючих і ріжучих предметів.

Цитата дня: «Як видно, нікому з нас життя легко не вдається. Ну і що ж, отже, потрібно мати наполегливість, а головне — впевненість у собі. Потрібно вірити, що ти на щось ще придатний, і цього „чогось“ потрібно досягти будь-що-будь» (Марі Склодовська-Кюрі).