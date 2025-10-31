- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- 319
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 31 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли ми відчуваємо потужний приплив сил, які не можна витрачати на дрібниці — тільки на серйозні й масштабні проєкти.
Символ дня: вогняний меч.
Стихія дня: вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: селеніт, гематит.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і бобових.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди і ритуали, що використовують силу мінералів і напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни нинішнього місячного дня несуть відповідь на важливе для людини питання — важливо до нього дослухатися.
Табу дня: потрібно остерігатися колючих і ріжучих предметів.
Цитата дня: «Як видно, нікому з нас життя легко не вдається. Ну і що ж, отже, потрібно мати наполегливість, а головне — впевненість у собі. Потрібно вірити, що ти на щось ще придатний, і цього „чогось“ потрібно досягти будь-що-будь» (Марі Склодовська-Кюрі).