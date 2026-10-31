Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Сувій / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні будь-яка інформація засвоюватиметься легко й без зусиль, тож тим, хто потребує нових знань, варто цим скористатися.

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Символ дня: сувій.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний, багряний, бордовий.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

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За які частини тіла відповідає: спина, поперек.

Хвороби дня: хворобами, які почалися цього дня, не можна легковажити — не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: бажано замінити м’ясні страви рослинними — зеленню, овочами та фруктами.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки: вона не лише довго зберігає форму, а й підвищує соціальний статус, а також зміцнює здоров’я.

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Магія і містика дня: на будь-яких картах можна ворожити на кохання.

Сни дня: у снах цієї ночі підсвідомість дає пораду щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна розкривати секрети й таємниці, особливо чужі.

Цитата дня: «Розумне запитання — половина мудрості» (Френсіс Бекон).

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