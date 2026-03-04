ТСН у соціальних мережах

Астрологія
94
2 хв

Астрологічний прогноз на 4 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Метелик

Метелик / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час спринтерських проєктів, тому братися можна тільки за ті справи, які, розпочавши їх уранці, можна буде завершити до вечора, інші краще перенести.

Символ дня: метелик.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, сріблястий

Щасливі камені дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: велика ймовірність хвороб, пов’язаних із кров’ю, до того ж, знизиться її згортання, тому від будь-яких операцій необхідно відмовитися.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися поміркованості: не можна як переїдати, так і не доїдати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: сіяти насіння на розсаду не рекомендується — вона виявиться кволою і нежиттєздатною.

Магія і містика дня: можна зняти негатив із будь-яких предметів, помістивши їх під проточну воду.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але зрозуміти їхній сенс можна буде тільки за правильного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з негативно налаштованими щодо нас людьми.

Цитата дня: «Відпустка — це період, коли люди витрачають величезні гроші, щоб подивитися, як іде дощ в інших країнах» (Роберт Орбен).

