Астрологічний прогноз на 4 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: час спринтерських проєктів, тому братися можна тільки за ті справи, які, розпочавши їх уранці, можна буде завершити до вечора, інші краще перенести.
Символ дня: метелик.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий, сріблястий
Щасливі камені дня: смарагд, турмалін, чароїт.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: велика ймовірність хвороб, пов’язаних із кров’ю, до того ж, знизиться її згортання, тому від будь-яких операцій необхідно відмовитися.
Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися поміркованості: не можна як переїдати, так і не доїдати.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: сіяти насіння на розсаду не рекомендується — вона виявиться кволою і нежиттєздатною.
Магія і містика дня: можна зняти негатив із будь-яких предметів, помістивши їх під проточну воду.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але зрозуміти їхній сенс можна буде тільки за правильного розшифрування.
Табу дня: не можна спілкуватися з негативно налаштованими щодо нас людьми.
Цитата дня: «Відпустка — це період, коли люди витрачають величезні гроші, щоб подивитися, як іде дощ в інших країнах» (Роберт Орбен).
