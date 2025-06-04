Астрологічний прогноз на 4 червня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових справ краще відмовитись — вони навряд чи виявляться успішними.

Символ дня: кажан.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий — символізує стабільність, спокій та впевненість у собі.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

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За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: м’ясо, гриби, а також жирну та смажену їжу потрібно замінити овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна обрізати та прищеплювати плодові дерева.

Магія та містика дня: від магії треба відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації для людини не несуть.

Табу дня: не можна розливати воду — це може стати поганою прикметою.

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Цитата дня: «Ми не можемо творити великі справи, а лише маленькі справи з великою любов’ю» (Мати Тереза).

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