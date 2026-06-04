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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 4 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

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Павук

Павук / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики, який категорично не підходить як для початку роботи над новими проєктами, так і для спілкування — велика ймовірність непорозумінь, які призведуть до серйозних конфліктів.

Символ дня: павук у центрі павутини.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: червоний онікс, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати дуже довго, тому ігнорувати перші симптоми не тільки небажано, а й безвідповідально та небезпечно.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити молоко і випічку.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — відкладати відвідування перукарні не варто.

Дачні роботи дня: можна прищеплювати й обрізати дерева, а також боротися з комахами і шкідниками.

Магія і містика дня: день сприятливий для містичних обрядів, що використовують чарівну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі необхідно правильно розшифрувати, тоді вони стануть джерелом важливої інформації.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.

Цитата дня: «Релігія, мистецтво і наука — це гілки одного і того ж дерева» (Альберт Ейнштейн).

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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