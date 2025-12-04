- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 4 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день невдалий для значущих справ, не можна також ухвалювати важливі рішення і проводити серйозні бізнес-переговори.
Символ дня: Крилатий шакал.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: моріон, гагат, агат, смарагд.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань - бажано заздалегідь вжити превентивних заходів.
Харчування дня: в їжу можна вживати навіть умовно шкідливі страви, але при цьому важливо знати міру.
Стрижка дня: стригтися небажано.
Магія і містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож бажано замислитися над їхнім змістом.
Табу дня: не можна ризикувати, особливо - грати в азартні ігри.
Цитата дня: "Кожна жінка має той вік, на який заслуговує" (Коко Шанель).
