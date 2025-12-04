ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 4 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Шакал

Шакал / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для значущих справ, не можна також ухвалювати важливі рішення і проводити серйозні бізнес-переговори.

Символ дня: Крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: моріон, гагат, агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань - бажано заздалегідь вжити превентивних заходів.

Харчування дня: в їжу можна вживати навіть умовно шкідливі страви, але при цьому важливо знати міру.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Магія і містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож бажано замислитися над їхнім змістом.

Табу дня: не можна ризикувати, особливо - грати в азартні ігри.

Цитата дня: "Кожна жінка має той вік, на який заслуговує" (Коко Шанель).

