Астрологічний прогноз на 4 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день важливих професійних — і життєвих — рішень, ухвалювати які потрібно тільки за здорового глузду, не даючи волі емоціям.
Символ дня: виноградне гроно.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, охра.
Щасливі камені дня: прозорий аметист, циркон, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, рідко становлять серйозну небезпеку, проте затягувати з їх лікуванням не можна.
Харчування дня: можна дозволити собі трохи шкідливої їжі та алкоголю — найкраще сухого червоного вина.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: можна власноруч створювати захисні талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони справджуються на третій день, заряджаючи на позитив — як у справах, так і в коханні.
Табу дня: категорично не можна сумувати і журитися.
Цитата дня: «Перша чаша належить спразі, друга — веселощам, третя — насолоді, четверта — безумству» (скіфський мудрець Анахарсіс).
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Меркурій в Овні від 15 квітня до 3 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час