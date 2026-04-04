Астрологічний прогноз на 4 квітня

Виноградне гроно / © Associated Press

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день важливих професійних — і життєвих — рішень, ухвалювати які потрібно тільки за здорового глузду, не даючи волі емоціям.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, охра.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, рідко становлять серйозну небезпеку, проте затягувати з їх лікуванням не можна.

Харчування дня: можна дозволити собі трохи шкідливої їжі та алкоголю — найкраще сухого червоного вина.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна власноруч створювати захисні талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони справджуються на третій день, заряджаючи на позитив — як у справах, так і в коханні.

Табу дня: категорично не можна сумувати і журитися.

Цитата дня: «Перша чаша належить спразі, друга — веселощам, третя — насолоді, четверта — безумству» (скіфський мудрець Анахарсіс).

