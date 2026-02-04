Астрологічний прогноз на 4 лютого

Дзеркало / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових справ краще відмовитися, натомість можна — і потрібно — продовжувати роботу над тими, які було розпочато раніше.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: опал, шпінель.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, але минають без наслідків і ускладнень, особливо якщо не зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: жирні та м’ясні страви необхідно замінити рослинною їжею — овочами та зеленню.

Стрижка дня: один із найнебезпечніших днів для стрижки.

Магія і містика дня: замовляння проти пристріту і псування допоможуть позбутися їх раз і назавжди.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про проблеми, які існують у житті людини.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Праця і спокій лікують тіло і душу» (Гіппократ).

