- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 4 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від початку нових справ краще відмовитися, натомість можна — і потрібно — продовжувати роботу над тими, які було розпочато раніше.
Символ дня: Дзеркало.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: опал, шпінель.
За яку частину тіла відповідає: нирки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, але минають без наслідків і ускладнень, особливо якщо не зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: жирні та м’ясні страви необхідно замінити рослинною їжею — овочами та зеленню.
Стрижка дня: один із найнебезпечніших днів для стрижки.
Магія і містика дня: замовляння проти пристріту і псування допоможуть позбутися їх раз і назавжди.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про проблеми, які існують у житті людини.
Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок.
Цитата дня: «Праця і спокій лікують тіло і душу» (Гіппократ).
Читайте також:
Нептун в Овні з 27 січня 2026 до 23 березня 2039 року: що на нас чекає цей період
Кому слід бути обережнішим із грошима в лютому 2026 року: астролог застерігає
Венера у Водолії з 17 січня до 10 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Повний місяць у Леві 2 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей особливий час