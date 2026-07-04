Астрологічний прогноз на 4 липня

Золоті лебеді / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні будь-які справи приречені на успіх, тому не варто втрачати щасливий шанс досягти успіху — насамперед у професійній сфері.

Символ дня: Золотий лебідь.

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Стихія дня: Земля .

Щасливий колір дня: блакитний, синій, ультрамарин.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: спина , плечі, лопатки.

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Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому важливо одразу звернутися до лікаря й не нехтувати його порадами та вказівками.

Харчування протягом дня: бажано відмовитися від тваринної їжі — м’ясо та м’ясні продукти можуть негативно позначитися на самопочутті.

Стрижка сьогодні: сьогодні не сприятливий деньдля стрижки, тому варто відмовитися від візиту до перукарні

Дачні справи дня: зібрані цього дня коренеплоди можна як одразу подавати до столу, так і відправляти на зберігання.

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Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінних каменів.

Денні сни: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — не варто ігнорувати підказки, що містяться в них.

Табу дня: слід остерігатися висоти.

Цитата дня: «З ваших слабкостей вийде ваша сила» (Зигмунд Фрейд).

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