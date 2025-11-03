Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 листопада?

Не найлегший день місячного календаря, оскільки він передбачає випробування на витримку, пройти які вдається не всім. Але, якщо в усьому дотримуватися рекомендацій зірок, можна прожити його відносно легко і без помітних втрат. Назовні — як з пекла, так і з душі людини — вириваються сили зла, їхня основна мета — змусити нас здійснювати помилкові, необачні, непорядні та неблагородні вчинки. Розв’язання всіх земних — як у прямому, так і в переносному сенсі — питань треба відкласти на інший час, віддавши перевагу духовним. Також дуже важливо уникати конфліктів, які сьогодні можуть виникати через будь-яку дрібницю, водночас їхні наслідки виявляться досить серйозними, тому краще проігнорувати будь-які недружні випади з боку оточення.

Близнята

Близнята, спантеличені пошуком відповіді на важливе запитання, можуть отримати її там, де вони найменше сподівалися це зробити, — уві сні. Головне — поставити її собі, а точніше — своїй підсвідомості, перед тим, як лягти спати. Не менш важливо запам’ятати й правильно витлумачити побачене: зміст сновидіння може виявитися не прямолінійним, а символічним, тому його розшифрування може потребувати як часу, так і зусиль.

