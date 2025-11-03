ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 4 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Близнята

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 листопада?

Не найлегший день місячного календаря, оскільки він передбачає випробування на витримку, пройти які вдається не всім. Але, якщо в усьому дотримуватися рекомендацій зірок, можна прожити його відносно легко і без помітних втрат. Назовні — як з пекла, так і з душі людини — вириваються сили зла, їхня основна мета — змусити нас здійснювати помилкові, необачні, непорядні та неблагородні вчинки. Розв’язання всіх земних — як у прямому, так і в переносному сенсі — питань треба відкласти на інший час, віддавши перевагу духовним. Також дуже важливо уникати конфліктів, які сьогодні можуть виникати через будь-яку дрібницю, водночас їхні наслідки виявляться досить серйозними, тому краще проігнорувати будь-які недружні випади з боку оточення.

Близнята

Близнята, спантеличені пошуком відповіді на важливе запитання, можуть отримати її там, де вони найменше сподівалися це зробити, — уві сні. Головне — поставити її собі, а точніше — своїй підсвідомості, перед тим, як лягти спати. Не менш важливо запам’ятати й правильно витлумачити побачене: зміст сновидіння може виявитися не прямолінійним, а символічним, тому його розшифрування може потребувати як часу, так і зусиль.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie