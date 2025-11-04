ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 4 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Смарагд

Смарагд / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на людей, змушуючи їх вчинити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати.

Символ дня: Крилатий Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: смарагд, агат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без наслідків, особливо якщо не зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: гриби і м’ясо перебувають під забороною, їх рекомендується замінити іншими джерелами білка — рибою і бобовими.

Стрижка дня: стригтися можна тільки в разі крайньої необхідності.

Магія і містика дня: час сприятливий для вивчення духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони дають відповіді на важливі професійні питання, які не далося знайти в інший спосіб.

Табу дня: під забороною будь-які суперечки, які можуть призвести до сварок і конфліктів.

Цитата дня: «Навіщо звертати увагу на те, чого немає, на шкоду тому, що є? Навіщо надавати значення тому, що погано, замість того щоб радіти тому, що добре» (Марк Леві).

