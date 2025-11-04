- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 4 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на людей, змушуючи їх вчинити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати.
Символ дня: Крилатий Шакал.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: смарагд, агат.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без наслідків, особливо якщо не зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: гриби і м’ясо перебувають під забороною, їх рекомендується замінити іншими джерелами білка — рибою і бобовими.
Стрижка дня: стригтися можна тільки в разі крайньої необхідності.
Магія і містика дня: час сприятливий для вивчення духовної та езотеричної літератури.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони дають відповіді на важливі професійні питання, які не далося знайти в інший спосіб.
Табу дня: під забороною будь-які суперечки, які можуть призвести до сварок і конфліктів.
Цитата дня: «Навіщо звертати увагу на те, чого немає, на шкоду тому, що є? Навіщо надавати значення тому, що погано, замість того щоб радіти тому, що добре» (Марк Леві).
