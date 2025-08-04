Астрологічний прогноз на 4 серпня

Серце / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто братися за нові починання — вони призведуть до результатів, протилежних тим, на які ми розраховували.

Символ дня: cерце.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: аквамарин.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому потребують підвищеної уваги.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо, замінивши його овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Реклама

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити скло — це може виявитися поганою прикметою.

Реклама

Цитата дня: «Любов коштує рівно стільки, скільки коштує людина, яка її відчуває…» (Ромен Роллан).