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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 4 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто братися за нові починання — вони призведуть до результатів, протилежних тим, на які ми розраховували.
Символ дня: cерце.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: аквамарин.
Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому потребують підвищеної уваги.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо, замінивши його овочами та фруктами.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня.
Табу дня: не можна бити скло — це може виявитися поганою прикметою.
Цитата дня: «Любов коштує рівно стільки, скільки коштує людина, яка її відчуває…» (Ромен Роллан).