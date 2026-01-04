Астрологічний прогноз на 4 січня

Сходи / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна братися до реалізації невеликих — найкраще господарських — проєктів, які можна закінчити протягом дня.

Символ дня: сходи в небеса.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

Щасливі камені дня: шпінель, турмалін, чароїт.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хірургічні операції можна проводити лише в екстрених випадках.

Харчування дня: від м’яса необхідно відмовитися на користь риби та грибів.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують магічні властивості проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, але вимагають грамотної розшифровки.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Мати таланту недостатньо, потрібно вперто працювати» (Кріштіану Роналду).

Реклама

Читайте також: