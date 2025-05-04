Астрологічний прогноз на 4 травня

Птах Фенікс / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: кількість докладених раніше зусиль — у всіх сферах життя — переходить цього дня у якість, тому можна говорити про своєрідний — умовний — професійний «врожай».

Символ дня: птах Фенікс.

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Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: червоний граніт, агат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, що почалася цього дня, може стати причиною серйозних ускладнень, тому необхідно без зволікань звернутися до лікаря.

Харчування дня: висока ймовірність харчового отруєння, тому важливо стежити за свіжістю та якістю продуктів.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання і підживлення.

Магія і містика дня: можна ворожити, ставлячи будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому їхні сюжет і деталі необхідно запам’ятати, щоб згодом проаналізувати.

Табу дня: сидячий спосіб життя може спричинити погіршення самопочуття.

Цитата дня: «Наше суспільство — це гонитва божевільних людей за божевільними цілями» (Джон Леннон).

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