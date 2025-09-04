- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 4 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: активні й рішучі дії - навіть якщо йдеться про господарські та побутові справи - успіху не принесуть, тому від них краще відмовитися. Час, що звільнився, слід присвятити "роботі над помилками": переосмисливши події минулого, можна буде зрозуміти, де припустилися промаху, і виправити його.
Символ дня: Коло.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.
За яку частину тіла відповідає: кров.
Хвороби дня: велика ймовірність захворювань, пов'язаних із серцево-судинною системою, бажано відразу ж - не чекаючи загострення - вжити необхідних ліків, прописаних лікарем раніше.
Харчування дня: не можна обмежувати себе в їжі - шлунок потребує навантаження.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки
Дачні роботи дня: зібраний урожай необхідно одразу ж ужити в їжу - для тривалого зберігання він не підходить
Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до чудотворних ікон.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але нам не завжди вдається правильно їх розшифрувати.
Табу дня: з грошима потрібно поводитися обережно - не варто витрачати їх без нагальної потреби.
Цитата дня: "Людина, яка звинувачує у своїх проблемах інших, ніколи не стане господарем своєї долі" (Артуро Перес-Реверте).
