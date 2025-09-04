ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 4 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Коло

Коло / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні й рішучі дії - навіть якщо йдеться про господарські та побутові справи - успіху не принесуть, тому від них краще відмовитися. Час, що звільнився, слід присвятити "роботі над помилками": переосмисливши події минулого, можна буде зрозуміти, де припустилися промаху, і виправити його.

Символ дня: Коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: велика ймовірність захворювань, пов'язаних із серцево-судинною системою, бажано відразу ж - не чекаючи загострення - вжити необхідних ліків, прописаних лікарем раніше.

Харчування дня: не можна обмежувати себе в їжі - шлунок потребує навантаження.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки

Дачні роботи дня: зібраний урожай необхідно одразу ж ужити в їжу - для тривалого зберігання він не підходить

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до чудотворних ікон.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але нам не завжди вдається правильно їх розшифрувати.

Табу дня: з грошима потрібно поводитися обережно - не варто витрачати їх без нагальної потреби.

Цитата дня: "Людина, яка звинувачує у своїх проблемах інших, ніколи не стане господарем своєї долі" (Артуро Перес-Реверте).

