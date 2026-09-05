Астрологічний прогноз на 5–6 вересня

Судини / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу під час роботи? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі особливості:

Астрологічна порада дня: 25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли не рекомендується поспішати, метушитися й братися за кілька справ одразу — все одно їхня успішність дорівнюватиме нулю, але й лінуватися теж небажано

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Символ дня: Посудина з живою та мертвою водою.

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 7 .

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, нефритовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: червона яшма, тигрове око та котяче око

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За яку частину тіла відповідає: ноги , коліна.

Хвороби дня: слід берегти очі — не можна довго працювати за комп’ютером і читати при слабкому освітленні.

Харчування протягом дня: можна голодувати, дотримуватися посту, сидіти на дієті та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: краще відмовитисявід стрижки.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай овочів і фруктів, що залишилися недоторканими.

Магія та містика дня: карти Таро дадуть правильну відповідь на будь-яке запитання.

Денні сни: сни цього часу часто виявляються пророчими — вони застерігають від необдуманих вчинків і вказують на можливі помилки

Табу дня: не можна розбивати скло та розливати воду — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Той, хто критикує інших, працює над власним вдосконаленням» (Артур Шопенгауер).

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