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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 5 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день максимально сприятливий для початку нових справ у всіх сферах життя - вони будуть приречені на успіх.
Символ дня: Орел, що ширяє у височині.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: синій, волошковий.
Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть затягнутися надовго, тому потрібно одразу ж звернутися до лікаря. Також слід остерігатися травм і берегти зір
Харчування дня: можна голодувати, постити і сідати на дієту будь-якої суворості, від м'яса і алкоголю потрібно відмовитися.
Стрижка дня: стригтися можна тільки в разі крайньої необхідності, вона може стати причиною апатії та песимізму.
Дачні роботи дня: можна збирати перші коренеплоди і виполювати бур'яни, а ось надмірний полив рослинам користі не принесе.
Магія і містика дня: гарний результат дадуть ритуали, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння, біоенергетичні сеанси краще не проводити - вони позбавлять фізичних сил.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині, як змінити життя на краще.
Табу дня: необхідно побоюватися висоти, також не можна багато читати і працювати з комп'ютером.
Цитата дня: "Головний ворог знання - не невігластво, а ілюзія знання" (Стівен Гокінг).
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