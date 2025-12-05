Астрологічний прогноз на 5 грудня

Смарагд / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати невеликі справи, від великих і серйозних цього дня краще відмовитися.

Символ дня: Душа-Психея.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий.

Щасливі камені дня: турмалін, чароїт, шпінель, смарагд.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: від будь-яких хірургічних операцій, крім екстрених, необхідно відмовитися.

Харчування дня: небажано обмежувати себе в їжі.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Реклама

Магія і містика дня: зняти негатив із предметів можна буде за допомогою води.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але можуть «дати» слушну пораду.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними і негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Єдиний спосіб звільнитися від спокуси — піддатися їй» (Оскар Вайльд).

Реклама

Читайте також: