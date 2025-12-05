ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Астрологічний прогноз на 5 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Смарагд

Смарагд / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати невеликі справи, від великих і серйозних цього дня краще відмовитися.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий.

Щасливі камені дня: турмалін, чароїт, шпінель, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: від будь-яких хірургічних операцій, крім екстрених, необхідно відмовитися.

Харчування дня: небажано обмежувати себе в їжі.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: зняти негатив із предметів можна буде за допомогою води.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але можуть «дати» слушну пораду.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними і негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Єдиний спосіб звільнитися від спокуси — піддатися їй» (Оскар Вайльд).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie