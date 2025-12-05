- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 5 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна починати невеликі справи, від великих і серйозних цього дня краще відмовитися.
Символ дня: Душа-Психея.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий.
Щасливі камені дня: турмалін, чароїт, шпінель, смарагд.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: від будь-яких хірургічних операцій, крім екстрених, необхідно відмовитися.
Харчування дня: небажано обмежувати себе в їжі.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.
Магія і містика дня: зняти негатив із предметів можна буде за допомогою води.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але можуть «дати» слушну пораду.
Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними і негативно налаштованими людьми.
Цитата дня: «Єдиний спосіб звільнитися від спокуси — піддатися їй» (Оскар Вайльд).
