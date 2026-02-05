ТСН у соціальних мережах

Астрологія
88
2 хв

Астрологічний прогноз на 5 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Павук

Павук / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: оскільки результат будь-якої діяльності буде прямо протилежний очікуваному, найкраще — нічого не робити.

Символ дня: золотий павук.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, синій, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: уваровіт, гранат.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно терпляче і ретельно виконувати всі розпорядження лікаря.

Харчування дня: зірки рекомендують обмежити себе в харчуванні, але — в міру.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали й обряди, що використовують магічну силу вогню

Сни дня: сни нинішньої ночі смислового навантаження не несуть, тому — у разі негативного сюжету — не варто звертати на них уваги.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми.

Цитата дня: «Найвеселіші люди водночас і найпохмуріші» (Конфуцій).

