Астрологічний прогноз на 5 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: оскільки результат будь-якої діяльності буде прямо протилежний очікуваному, найкраще — нічого не робити.
Символ дня: золотий павук.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний, синій, колір морської хвилі.
Щасливі камені дня: уваровіт, гранат.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно терпляче і ретельно виконувати всі розпорядження лікаря.
Харчування дня: зірки рекомендують обмежити себе в харчуванні, але — в міру.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити ритуали й обряди, що використовують магічну силу вогню
Сни дня: сни нинішньої ночі смислового навантаження не несуть, тому — у разі негативного сюжету — не варто звертати на них уваги.
Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми.
Цитата дня: «Найвеселіші люди водночас і найпохмуріші» (Конфуцій).
