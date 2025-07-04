Астрологічний прогноз на 4 липня

Фонтан / © Associated Press

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над новими проєктами, особливо якщо вони пов’язані з творенням.

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Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

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Щасливі камені дня: янтар, бірюза, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: підребер’я.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають дуже швидко, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: небажано обмежувати себе у харчуванні.

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Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи: можна збирати врожай, але тільки для швидкого вживання.

Магія та містика дня: можна читати змови на успіх у торгівлі, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не вважаються віщими, але в них можна побачити своїх померлих рідних — треба зважити на те, що вони водночас будуть говорити.

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Табу дня: небажано вирушати у подорожі — вони виявляться невдалими.

Цитата дня: «Не витрачай свою любов на того, хто не цінує її» (Вільям Шекспір).

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