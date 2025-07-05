Астрологічний прогноз на 5 липня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення розпочатих раніше справ, але не підходить для нових починань.

Символ дня: Вогняна Змія.

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Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік, гематит, селеніт.

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За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, мають досить важкий перебіг, але якщо вчасно звернутися до лікаря, можна мінімізувати неприємні фактори, пов’язані зі станом здоров’я.

Харчування дня: важку та жирну їжу, м’ясо та бобові бажано замінити овочами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна збирати будь-які овочі зі їстівною наземною частиною — рівень корисних речовин у них у цей час прагне максимуму.

Магія та містика дня: від магічних обрядів сьогодні краще відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але вони можуть вказувати на внутрішні проблеми, які дошкуляють людині.

Табу дня: потрібно обережно поводитися з колючими та ріжучими предметами.

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Цитата дня: «Дарма пояснюєш. Почують не суть, а те, що вписується в їхню картину світу» (Шень Дао).

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