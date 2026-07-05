Астрологічний прогноз на 5 липня

Колісниця / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день революційних змін, які торкнуться всіх сфер нашого життя, перевертаючи його підвалини догори дриґом.

Символ дня: колісниця.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливі кольори дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

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Хвороби цього дня: хвороби, які почалися цього дня, нетривалі та не становлять небезпеки, проте все ж варто проконсультуватися з лікарем.

Харчування дня: заборонено вживати жирну, смажену та важку — насамперед м’ясну — їжу.

Стрижка дня: стрижка може змінити не лише зовнішність, а й долю.

Дачні роботи дня: бажано збирати врожай коренеплодів.

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Магія і містика дня: можна проводити обряди, які віднаджують недоброзичливців від власного дому.

Сни дня: сни нинішньої ночі не містять корисну інформацію.

Табу дня: через ризик зараження крові необхідно ретельно обробляти антисептиком будь-які — навіть незначні — пошкодження.

Цитата дня: «Забувайте образи, але ніколи не забувайте доброту» (Конфуцій).

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