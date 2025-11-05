- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 5 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не можна давати волю негативним якостям, які різною мірою притаманні кожному - жодна з них у результаті не залишиться безкарною.
Символ дня: Місячна доріжка.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: помаранчевий.
Щасливі камені дня: смарагд, чароїт, турмалін.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому з їхнім лікуванням зволікати не варто.
Харчування дня: харчування того дня має бути помірним - утім, як і завжди
Стрижка дня: від стрижки сьогодні потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна очищати навколишній простір - насамперед, своє житло, використовуючи магічну силу води або вогню.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їх важливо правильно розшифрувати.
Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.
Цитата дня: "Тільки тупі люди шукають сенс у всьому" (Сократ).
