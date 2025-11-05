Астрологічний прогноз на 5 листопада

Місячна доріжка / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна давати волю негативним якостям, які різною мірою притаманні кожному - жодна з них у результаті не залишиться безкарною.

Символ дня: Місячна доріжка.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

Щасливі камені дня: смарагд, чароїт, турмалін.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому з їхнім лікуванням зволікати не варто.

Харчування дня: харчування того дня має бути помірним - утім, як і завжди

Стрижка дня: від стрижки сьогодні потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна очищати навколишній простір - насамперед, своє житло, використовуючи магічну силу води або вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їх важливо правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.

Цитата дня: "Тільки тупі люди шукають сенс у всьому" (Сократ).

