ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 5 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Труба

Труба / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна - незважаючи на фінал робочого тижня - розпочинати реалізацію нового професійного проєкту й ухвалювати важливі рішення, які виявляться єдино правильними в обставинах, що склалися.

Символ дня: Труба - символ призову.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: можна очищати шлунок і кишечник.

Харчування дня: споживання рідини бажано мінімізувати - вона в будь-якому її вигляді буде забруднювати організм

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур з їстівною наземною частиною.

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій необхідно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.

Табу дня: під забороною перебуває будь-яка бездіяльність.

Цитата дня: "Коли в тебе є своє "для чого", ти зумієш знайти будь-яке "яким чином" (Чжан Дацянь).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie