- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 5 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна - незважаючи на фінал робочого тижня - розпочинати реалізацію нового професійного проєкту й ухвалювати важливі рішення, які виявляться єдино правильними в обставинах, що склалися.
Символ дня: Труба - символ призову.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: можна очищати шлунок і кишечник.
Харчування дня: споживання рідини бажано мінімізувати - вона в будь-якому її вигляді буде забруднювати організм
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур з їстівною наземною частиною.
Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій необхідно відмовитися.
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.
Табу дня: під забороною перебуває будь-яка бездіяльність.
Цитата дня: "Коли в тебе є своє "для чого", ти зумієш знайти будь-яке "яким чином" (Чжан Дацянь).
