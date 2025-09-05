Астрологічний прогноз на 5 вересня

Труба / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна - незважаючи на фінал робочого тижня - розпочинати реалізацію нового професійного проєкту й ухвалювати важливі рішення, які виявляться єдино правильними в обставинах, що склалися.

Символ дня: Труба - символ призову.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: можна очищати шлунок і кишечник.

Харчування дня: споживання рідини бажано мінімізувати - вона в будь-якому її вигляді буде забруднювати організм

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур з їстівною наземною частиною.

Магія і містика дня: від будь-яких магічних дій необхідно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.

Табу дня: під забороною перебуває будь-яка бездіяльність.

Цитата дня: "Коли в тебе є своє "для чого", ти зумієш знайти будь-яке "яким чином" (Чжан Дацянь).

