Астрологічний прогноз на 5 жовтня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: від важливих починань та ухвалення серйозних рішень, як і належить вихідного дня, необхідно відмовитися.

Символ дня: змія.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: самолікуванням небажано займатися завжди, але сьогодні воно може бути особливо небезпечним.

Харчування дня: необхідно — якщо, звісно, отруєння не входить у плани — звертати увагу на термін придатності продуктів.

Стрижка дня: стрижку краще перенести на інший час.

Дачні роботи дня: зібрані сьогодні залишки врожаю будуть максимально багатими на вітаміни та мікроелементи, тому їх бажано одразу ж вжити в їжу.

Магія і містика дня: час сприятливий для читання духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони містять підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: необхідно відмовитися від будь-якого — навіть незначного — ризику, цього дня благородною справою він не стане.

Цитата дня: «Доля — дуже зручне слово для тих, хто ніколи не ухвалює рішень» (Джоді Фостер).

