Астрологічний прогноз на 5 жовтня

Ведмідь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли — і це цілком логічно на початку робочого тижня — не тільки можна, а й потрібно братися за реалізацію важливих проєктів у всіх сферах життя, але насамперед — у професійній.

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Символ дня: ведмідь.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: нефрит, обсидіан.

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За яку частину тіла відповідає: пахви, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до ускладнень, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування протягом дня: необхідно максимально обмежити споживання рідини; навіть перші страви краще замінити соковитими овочами та фруктами.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — вважається, що сьогодні вона може негативно позначитися на здоров’ї.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для наведення ладу на дачній ділянці.

Магія та містика дня: можна ворожити на події в особистому житті.

Сни дня: сни цієї ночі підказують, як можна розв’язати проблему, що існує в нашому житті.

Табу дня: не варто викидати речі, які ще можуть знадобитися.

Цитата дня: «Життя під час подорожі — це мрія в чистому вигляді» (Агата Крісті).

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