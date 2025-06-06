Астрологічний прогноз на 6 червня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день призначений для завершення розпочатих раніше справ, але не підходить для нових починань.

Символ дня: Вогняна Змія.

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Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: смарагдовий – символізує внутрішню гармонію, рівновагу, стабільність та спокій.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік, гематит, селеніт.

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За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають важко, тому необхідно відразу ж вжити заходів, звернувшись до лікаря.

Харчування дня: важку та ірну їжу бажано замінити овочами з великою кількістю клітковини – всіма видами капусти, зеленим горошком, спаржею, морквою.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

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Дачні роботи дня: можна збирати будь-які культури зі їстівною наземною частиною.

Магія та містика дня: від магічних обрядів сьогодні краще відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але можуть вказувати на внутрішні проблеми, які дошкуляють людині.

Табу дня: небезпеку становлять колючі та ріжучі предмети, тому з ними потрібно поводитися обережно.

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Цитата дня: «Самотність є жереб всіх видатних умів» (Артур Шопенгауер).

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