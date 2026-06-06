- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 6 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли категорично не рекомендується нікого дурити, навіть прикриваючи брехню благими намірами: брехня однаково розкриється, погіршивши, а не поліпшивши ситуацію і стосунки.
Символ дня: Табун коней.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: ліловий, фіолетовий, бузковий
Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без наслідків, але звернутися до лікаря все-таки не завадить — так би мовити, про всяк випадок.
Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та важкої їжі, алкоголю і сильнодіючих ліків.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий — вона не тільки прикрасить, а й принесе удачу.
Дачні роботи дня: бажано дотримуватися для сушіння фруктів і лікарських рослин
Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що захищають будинок від небажаних гостей.
Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації не несуть.
Табу дня: через серйозний ризик зараження крові необхідно ретельно обробляти будь-яку — навіть невелику — ранку.
Цитата дня: «Любов ніколи не залишає нас самих» (Боб Марлі)
Читайте також:
Марс у Тельці з 19 травня до 28 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку з 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться з 30 червня і кому пощастить найбільше