Астрологічний прогноз на 6 червня

Табун коней / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли категорично не рекомендується нікого дурити, навіть прикриваючи брехню благими намірами: брехня однаково розкриється, погіршивши, а не поліпшивши ситуацію і стосунки.

Символ дня: Табун коней.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: ліловий, фіолетовий, бузковий

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.

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За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без наслідків, але звернутися до лікаря все-таки не завадить — так би мовити, про всяк випадок.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та важкої їжі, алкоголю і сильнодіючих ліків.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий — вона не тільки прикрасить, а й принесе удачу.

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Дачні роботи дня: бажано дотримуватися для сушіння фруктів і лікарських рослин

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що захищають будинок від небажаних гостей.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації не несуть.

Табу дня: через серйозний ризик зараження крові необхідно ретельно обробляти будь-яку — навіть невелику — ранку.

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Цитата дня: «Любов ніколи не залишає нас самих» (Боб Марлі)

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