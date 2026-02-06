- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 6 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли на успіх будуть приречені будь-які справи — як старі, відкладені на час, так і нові.
Символ дня: орел, що ширяє у височині.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, не становлять особливої складності, особливо якщо вчасно почати лікування.
Харчування дня: від м’яса й алкоголю потрібно відмовитися категорично, в іншому дотримуватися помірності.
Стрижка дня: не найвдаліший день для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, пов’язані з магічною силою мінералів і напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни нинішніх ночей часто бувають віщими, тому не варто їх ігнорувати
Табу дня: потрібно побоюватися великої висоти — навіть до вікон на високих поверхах будівель краще не підходити.
Цитата дня: «Обіцянка є борг» (Конфуцій).
