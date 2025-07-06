Астрологічний прогноз на 6 липня

Серце / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто ставати до нових починань — вони приведуть до результатів, протилежних тим, на які ми розраховували.

Символ дня: Серце.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: аквамарин.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр.

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За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому вимагають підвищеної уваги та відповідних заходів.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо жирне та смажене, замінивши його іншими продуктами з високим вмістом білка — грибами чи квасолею

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими видами садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: вдалими виявляться обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: розбите скло — особливо! — дзеркало — може стати поганою прикметою.

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Цитата дня: «Тріщини виховання затріщинами не загладиш» (Цаль Айзікович Меламед).

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